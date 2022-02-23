Дональд Трамп: Путин играет на Байдене, как на барабане

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 21:11 Источник: РБК

Дональд Трамп, White House/globallook.com

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил отношения Владимира Путина и Джо Байдена с игрой на барабане, в которой ведущая роль — у российского президента.

«Путин играет на Байдене, как на барабане. Неприятное зрелище», — приводит слова Трампа The Independent.

Издание отмечает при этом, что Трам продолжает восхищаться действиями Владимира Путина, признавшего республики Донбасса, несмотря на то, что его предыдущие высказывания о президенте России подверглись острой критике со стороны американской общественности и СМИ.

Ранее, комментируя действия российского президента, Трамп в подкасте The Clay Travis and Buck Sexton Show назвал их гениальными.

«Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины <...> независимой. О, это замечательно. Он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила. Мы могли бы использовать такой ход на нашей южной границе. Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», - заявил Трамп.