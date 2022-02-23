Трамп назвал решение президента России признать независимость ДНР и ЛНР «гениальным»

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23 февраля 2022, 11:46 Источник: The Clay Travis and Buck Sexton Show

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках интервью назвал решение президента Российской Федерации признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик "очень разумным" и "гениальным".

По словам Дональда Трампа, Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе. "Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально", – заявил экс-глава США, говоря о выступлении Владимира Путина.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что во время его президентства украинский кризис оставался в более спокойной фазе, в частности, благодаря его отношениям с Владимиром Путиным. "Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне", – заметил Трамп и назвал президента РФ "крепким орешком".