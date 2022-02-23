Кулеба: США и Украина не знают, как быстро «может развиваться наступление» России

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23 февраля 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках разговора с представителями СМИ заявил, что в Киеве и Вашингтоне не имеют четкого понимания, как быстро может развиваться возможное "наступление" РФ.

Дмитрий Кулеба в ходе беседы с сотрудниками телеканала Fox подчеркнул: "Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия". Дипломат уточнил, что данной информацией не располагают ни в Вашингтоне, ни в Киеве.

По мнению министра иностранных дел Украины, в сложившихся условиях единственное решение заключается в том, чтобы "действовать настолько быстро, насколько это возможно".