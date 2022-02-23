Кулеба заявил, что Зеленский не будет эвакуироваться с Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках беседы с журналистами утром в среду, 23 февраля, ответил на вопрос о возможности эвакуации главы страны Владимира Зеленского.

Дмитрий Кулеба подчеркнул в разговоре с сотрудниками американского телеканала Fox, что президент Владимир Зеленский всегда будет с народом Украины.

По словам украинского премьер-министра, глава страны убежден в том, что если будет сохранено единство, то в конце концов "Украина победит".

Напомним, сотрудники NBC в понедельник сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд Владимира Зеленского из Киева.