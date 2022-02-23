На здании посольства России в Киеве спустили флаг

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23 февраля 2022, 17:45 Источник: "Интерфакс"

Флаг России, Christophe Gateau/globallook.com

Российское посольство в Украине спустило флаг, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Перед этим во всех дипломатических представительствах РФ в стране началась эвакуация сотрудников.

Накануне во вторник министерство иностранных дел России сообщило, что в самое ближайшее время эвакуирует персонал диппредставительств с территории Украины. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в сложившихся обстоятельствах первоочередной задачей МИД является забота о российских дипломатах, сотрудниках посольства и генеральных консульств.

В свою очередь МИД Украины в среду выпустил рекомендацию, в которой гражданам страны предложено отказаться от планов посещения Российской Федерации, а тем украинцам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее.