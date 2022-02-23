МИД Украины рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию

МИД Украины выпустил рекомендацию, в которой гражданам страны рекомендовано отказаться от планов на посещение Российской Федерации, а тем украинцам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее.
В украинском МИД отметили, что в связи с усилением "российской агрессии" против Украины, что якобы способно привести к значительному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, ведомство рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок на территорию России.
Тем, кто уже находится в этой стране, предлагается немедленно покинуть ее.