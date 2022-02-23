МИД Украины рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию

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23 февраля 2022, 12:17 Источник: РИА "Новости"

Киев, pixabay.com

МИД Украины выпустил рекомендацию, в которой гражданам страны рекомендовано отказаться от планов на посещение Российской Федерации, а тем украинцам, которые находятся в РФ, немедленно покинуть ее.

В украинском МИД отметили, что в связи с усилением "российской агрессии" против Украины, что якобы способно привести к значительному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, ведомство рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок на территорию России.

Тем, кто уже находится в этой стране, предлагается немедленно покинуть ее.