Глава Минфина Франции Ле Мэр не согласился с Байденом в оценке событий на Украине

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23 февраля 2022, 11:30 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, pixabay.com

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что слово "вторжение", которое использовал накануне президент США Джо Байден, не подходит для описания происходящего на территории Украины.

Джо Байден вечером в минувший вторник выразил мнение, что РФ своими последними действиями начала "вторжение" на Украину.

Брюно Ле Мэр подчеркнул, что свои заявления необходимо взвешивать. "Вторжение – это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации", – подчеркнул глава французского Минфина. Министр заявил, что необходимо посмотреть, какие дальнейшие шаги будет предпринимать президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ле Мэр заявил, что происходящее сейчас является попыткой "посягнуть на территориальную целостность Украины и подвернуть сомнению международные соглашения".