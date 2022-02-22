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В МИД заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины

, 20:49 Источник: МИД России

В МИД заявили, что Россия в ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины
МИД России, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства страны с территории Украины. Соответствующую информацию предоставили вечером во вторник, 22 февраля, в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что в сложившихся обстоятельствах первоочередной задачей МИД является забота о российских дипломатах, сотрудниках посольства и генеральных консульств.

В целях защиты их жизни и безопасности руководством РФ было принято решение об эвакуации персонала загранучреждений страны на Украине. Эту задачу планируется выполнить в самое ближайшее время.

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