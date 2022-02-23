WSJ: под санкции ЕС могут попасть министр обороны РФ Шойгу и глава администрации президента России Вайно

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23 февраля 2022, 16:23 Источник: ТАСС

Сергей Шойгу, фото: сайт Кремля

Евросоюз рассматривает вопрос введения персональных санкций в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу и организации «Агентство интернет-исследований», которое, как считают на Западе, занимается дезинформацией, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации издания, в санкционный список может также попасть глава администрации президента России Антон Вайно и начальники штабов ВМФ России.

Во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил о пакете санкций против России в ответ на признание ею Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в «черный список» попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за это решение.

Вчера стало известно также, что Великобритания заморозила активы бизнесменов из близкого окружения Владимира Путина Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, а также ввела санкции против пяти российских банков.