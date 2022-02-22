Великобритания заморозила активы Тимченко и Ротенбергов и ввела санкции против пяти российских банков

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22 февраля 2022, 17:14 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

Великобритания объявила о введении санкций в отношении пяти российских банков и трех физических лиц из близкого окружения Владимира Путина. Об этом заявил во вторник британский премьер Борис Джонсон.

«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», - заявил Джонсон, выступая в парламенте Британии.

Банки, которые попали под рестрикции, - «Россия» Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Генбанк и Черноморский банк развития.

Джонсон предупредил, что это лишь «первая порция» санкций, остальные будут введены по мере развития ситуации в Украине. По мнению британского премьера, «вторжение» России в Украину уже произошло.

Ранее стало известно, что на фоне украинского кризиса ФРГ приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2».