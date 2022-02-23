Секретарь СНБО Данилов: Зеленский не говорил о разработке ядерного оружия

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23 февраля 2022, 15:43 Источник: РБК

Алексей Данилов, Anatolii Siryk/globallook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев никогда не говорил о разработке ядерного оружия. Речь шла лишь о выполнении условий Будапештского меморандума, по которому Украине была гарантирована безопасность в обмен на ее отказ от ядерного оружия, сообщает «Украинская правда».

«О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал и не знаю, зачем вы это интерпретируете», — ответил Данилов на вопрос журналиста во время брифинга.

Он пояснил позицию президента Украины Владимира Зеленского по ядерному оружию, высказанную им на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступая на конференции, Зеленский, заявил, что Киев инициирует саммит стран — участниц Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году и предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В случае отказа от саммита, Киев может признать документ недействительным.

Во вторник президент России Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что у Киева есть высокие компетенции для создания ядерного оружия.

«Президент [Зеленский] не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на [необходимость] выполнения всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя обязательства обеспечить нашу независимость», — пояснил позицию главы Украины Данилов.