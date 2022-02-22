Владимир Путин: слова Киева о ядерном оружии были обращены к нам, и мы их услышали

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22 февраля 2022, 20:25 Источник: ТАСС

Владимир Путин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин заявил о том, что слова Владимира Зеленского о том, что Киев готов пересмотреть свой отказ от ядерного оружия, были адресованы Москве. И она их услышала.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», - сказал Путин во вторник на пресс-конференции.

Президент рассказал, что в Украине хорошо развита атомная промышленность, эта страна еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями.

«Там есть школы, там есть все для того, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля», - заявил Путин.

По его словам, в настоящий момент для создания ядерного оружия Украине не хватает лишь системы обогащения урана, однако для страны это «не нерешаемая проблема». «Она решается достаточно просто», - сказал Путин.