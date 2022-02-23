Песков заявил, что на среду запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана

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23 февраля 2022, 14:57 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, President of Russia/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в среду подтвердил что главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня поговорят по телефону.

Ранее турецкий лидер заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой после саммита НАТО.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей средств массовой информации, значится ли такой телефонный звонок в графике Владимира Путина, подчеркнул: "Да. Действительно такой разговор планируется". Данных о времени беседы к настоящему моменту не поступало.