Сенатор Климов заявил, что санкции Японии против РФ не вызывают удивления

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23 февраля 2022, 12:08

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов оценил сообщение о том, что власти Японии приняли решение ввести санкции в отношении РФ в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что санкции вводятся в отношении суверенного долга России и запрещают выпуск связанных с ним новых облигаций в стране.

Андрей Климов в разговоре с RT подчеркнул, что речь идет о коллективном решении, принятом в рамках "Большой семерки". По мнению сенатора, в данном случае нечему удивляться, поскольку Япония уже не первый раз присоединяется к "антироссийским выходкам" разного рода.