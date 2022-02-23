Япония вводит санкции против России из-за признания независимости ДНР и ЛНР

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23 февраля 2022, 10:24 Источник: Kyodo

флаг Японии, pixabay.com

Власти Японии приняли решение ввести ряд санкций против РФ, которые предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в этой стране. Эту информацию предоставил японский премьер-министр Фумио Кисида.

Согласно последней информации, власти Японии приняли решение ввести ограничения в связи с тем, что Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Фумио Кисида уточнил, что Токио запретит выдачу виз жителям республик Донбасса, введет запрет на экспорт из ДНР и ЛНР, а также заморозку активов официальных лиц. Премьер Японии добавил, что будет рассмотрено введение новых санкций против РФ в случае усугубления ситуации на юго-востоке Украины.