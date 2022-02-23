Премьер-министр Австралии Моррисон заявил, что страна вводит санкции в отношении России

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23 февраля 2022, 09:13 Источник: ТАСС

флаг Австралии, pixabay.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны вводит экономические санкции в отношении РФ после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

По словам Скотта Моррисона, Австралия вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд экономических санкций в отношении Российской Федерации. Кроме того, страна намерена ввести адресные ограничения в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд на австралийскую территорию, а также любые финансовые операции, связанные со структурами и организациями Австралии.

Кроме того, санкции коснутся одного российского государственного банка и банков, которые связаны с оборонной и военной промышленностью.