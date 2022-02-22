Байден заявил, что США перенаправят находящихся на территории Европы военных в страны Балтии

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22 февраля 2022, 22:57 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Joshua Roberts - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления вечером во вторник, 22 февраля, заявил, что находящиеся в Европе американские силы будут перенаправлены на территории стран Балтии.

Джо Байден в ходе своего обращения уточнил, что санкционировал направление дополнительных сил и средств США, которые в настоящий момент уже размещены в Европе, для укрепления балтийских союзников Вашингтона – Эстонии, Латвии и Литвы. Политик добавил, что речь идет об оборонительных шагах со стороны Соединенных Штатов, а также подчеркнул, что страна не намерена воевать с Россией.

Напомним, ранее сегодня глава США заявил, что санкции Вашингтона коснутся суверенного долга Российской Федерации.