Байден заявил, что санкции США коснутся суверенного долга России

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22 февраля 2022, 22:36 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своего выступления вечером во вторник, 22 февраля, заявил, что санкции Вашингтона коснутся суверенного долга Российской Федерации.

Джо Байден сегодня также выразил мнение, что своими действиями – признанием независимости Донецкой и Луганской Народных Республик – Россия начала "вторжение" на Украину.

Напомним, ранее стало известно, что 22 февраля Москва устанавливает дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, чей суверенитет Российская Федерация признала накануне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.