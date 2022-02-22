Столтенберг заявил, что силы реагирования НАТО приведены в высокую степень готовности

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22 февраля 2022, 21:24 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Andreas Gora/globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 22 февраля, заявил, что к настоящему моменту силы реагирования Североатлантического альянса приведены в высокую степень готовности.

Йенс Столтенберг по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО-Украина заявил, что организация сделала это еще несколько недель назад, однако силы реагирования не были развернуты.

Генсек альянса, однако, отметил, что были развернуты силы ряда стран-членов НАТО. В частности, США направили свои подразделения в Румынию, Германия направила дополнительные силы на территорию Литвы, а Великобритания удвоила присутствие в Эстонии.