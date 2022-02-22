Североатлантический альянс во вторник проведет внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

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22 февраля 2022, 16:28 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Tobias Hase/dpa

Во вторник, 22 февраля, пройдет внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. Соответствующая информация содержится в распространенном ранее сегодня заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.

В документе подчеркивается, что 22 февраля генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг выступит перед представителями средств массовой информации по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина.

Напомним, российский лидер Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, в рамках обращения к гражданам страны заявил, что командование Вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов Североатлантического альянса.