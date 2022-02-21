Путин допустил, что командование ВСУ идет напрямую из штабов НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 22:34

флаг НАТО, Arne Immanuel Bänsch/dpa

Российский лидер Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, в рамках обращения к гражданам страны заявил, что командование Вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО.

Владимир Путин также заметил, что России вновь предлагают поверить на слово, что Североатлантический альянс – это мирный союз. Глава государства обратил внимание на то, что расширение НАТО угрожает безопасности Российской Федерации.

Путин также напомнил, что РФ получила пять волн расширения альянса. По словам политика, Москву "попросту обманули".