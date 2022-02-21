Путин: Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО «завтра»

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21 февраля 2022, 17:46

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

Президент России Владимир Путин на собрании Совбеза РФ, заявил 21 февраля, что американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в Североатлантический альянс "завтра".

В рамках заседания Совета Безопасности глава государства отметил, что обсуждает сложившуюся ситуацию со своими коллегами. По словам Владимира Путина, ранее американский лидер Джо Байден заверил, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра".

Президент РФ также уточнил, что, по словам главы США, возможен "какой-то мораторий" на вступление Украины в альянс.