Путин заявил, что если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 17:21

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, заявил, что если Украина будет принята в Североатлантический альянс, угрозы для России многократно возрастут.

Ранее сегодня глава государства начал внеочередное большое заседание Совета Безопасности, в рамках которого обсуждается ситуация вокруг Украины.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и это не случится в обозримом будущем.