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Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о получении Киевом военной помощи на сумму в 1,5 млрд долларов

, 21:03 Источник: РИА "Новости"

Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о получении Киевом военной помощи на сумму в 1,5 млрд долларов
флаг Украины, pixabay.com

Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова во вторник, 22 февраля, заявила, что общий объем военной помощи для укрепления обороноспособности страны к настоящему моменту превысил 1,5 миллиарда долларов.

Согласно последней информации, Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного оборудования.

По словам Эмине Джапаровой, свою помощь Украине предоставили восемнадцать государств мира, среди которых Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Дания, Чехия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Турция.

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