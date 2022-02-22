Депутат Рады Гончаренко внес на рассмотрение проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией

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22 февраля 2022, 17:48 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко во вторник внес проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией на рассмотрение парламента.

Соответствующий проект постановления к настоящему моменту зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Алексей Гончаренко заявил, что Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией. По словам депутата, РФ ежегодно лишь "усугубляет агрессию" против Киева. Гончаренко заявил, что сначала "президент Владимир Путин оккупировал Крым, а затем начал войну на Донбассе". Теперь же, как утверждает депутат Рады, российский лидер "продолжает совершать давление", признавая ДНР и ЛНР независимыми.

Алексей Гончаренко выразил мнение, что Владимир Путин вчерашним признанием фактически сам прекратил дипломатические отношения с Украиной.