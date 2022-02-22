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Боррель от имени Евросоюза предостерег Россию от «военных действий против Украины»

, 17:21 Источник: ЕС

Боррель от имени Евросоюза предостерег Россию от «военных действий против Украины»
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Hatim Kaghat/Keystone Press Agency

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза днем во вторник, 22 февраля, предостерег Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как "предлога для военных действий" против Украины.

В заявлении Жозепа Борреля отмечается, что Европейский Союз призывает Российскую Федерацию не использовать новые подписанные пакты с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками в качестве повода для дальнейших военных шагов в отношении Украины.

По словам дипломата, ЕС готов принять более широкие политические и экономические санкции, а также в случае необходимости сделает это оперативно.

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