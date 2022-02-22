Какие санкции Запад может объявить России в ответ на признание ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 16:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР грозит России жесткими санкциями Запада. Некоторые эксперты заявляют, что возможное введение технологических санкций в отношении нашей страны может привести к катастрофическим последствиям.



Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что в этом вопросе «многое зависит от военной составляющей».



«Если признание сопровождается военной операцией с открытым участием российских сил, существенно вырастает вероятность прохождения одного из законопроектов в Конгрессе США о жестких санкциях», - предполагает эксперт. В ином случае, по его мнению, речь пойдет о блокирующих санкциях лишь в отношении должностных лиц.



«Нас ждет новый железный занавес и в политике, и в экономике», - считает Александр Габуев, эксперт Московского центра Карнеги.



Германия уже объявила о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Ранее Джо Байден заявлял, что США не позволит проекту работать, если РФ «вторгнется на Украину».



Эксперты в газовой отрасли отмечают, что текущий контракт на транзит газа через Украину истекает довольно скоро, в конце 2024 года. У Европы не будет другого выхода, кроме как использовать готовые мощности «Северного потока-2».



По некоторым сведениям, США готовит предварительный пакет санкций в отношении крупных российских банков. Он включает запрет на обработку трансакций. В частности, речь идет о сокращении корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют выполнять международные платежи. По данным Reuters, в список входят Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.



Один из участников рынка считает, что, если будет введен запрет на обработку трансакций российских банков американскими, через банки Европы, Азии, Африки деньги продолжат проходить. Он добавляет, что у России наибольший финансовый оборот именно с Европой, на втором месте — Китай, а расчеты с США «даже не входят в пятерку». В то же время, уточняют в Fitch, в долларах осуществляется 55% российской торговли, в евро — 29%. Более того, утверждает партнер юридической фирмы Borenius Артем Жаворонков, запрет или ограничения на трансакции в долларах затронут все валютные платежи, включая евро.



Среди важных угроз финансовой системе называют отключение от SWIFT. Однако один из экспертов уверяет, что, даже если SWIFT заблокируют, трансграничные потоки не будут перекрыты: «SWIFT не платежная система, это система передачи сообщений о том, что такой-то платеж таким-то банком отправлен в такой-то банк. В результате трансакции могут проходить медленнее, но совсем не остановятся».



Самыми тяжелыми последствиями могут обернуться технологические санкции — возможные ограничения на поставку в РФ электроники, компонентов и программного обеспечения. Участники рынка называют потенциальный эффект «катастрофическим». Технологическая блокада может ударить как по потребительскому рынку, так и по предприятиям, выпускающим технику для коммерческих и государственных нужд.



Худшим вариантом считается введение двухступенчатых санкций. В этом случае будет запрещена поставка как продукции компаний США (например, Nvidia и Intel), так и оборудования, выпущенного по американским технологиям.



Заменить их нечем.



Санкции могут коснуться и российских процессоров, включая «Байкал» и «Эльбрус». Хотя эти чипы и проектируются в России, но выпускают их на Тайване, где используют именно американские технологии. Ограничения могут остановить и российские предприятия, выпускающие бытовую технику и электронику.



«Любая электроника, произведенная по техпроцессу 150 нм и меньше — а это как минимум современные телевизоры, холодильники, стиральные машины и так далее, — содержит компоненты с американской интеллектуальной собственностью», - сообщил один из экспертов. Даже выпуск комплектующих в стране на 95% строится на иностранных материалах.



Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский добавляет, что санкции ударят по автопрому и значительной части машиностроения. Дело в том, что РФ почти не производит электронные компоненты для машин, сертифицированные по международным стандартам. Проблем ждут и российские авиакомпании, использующие американские самолеты.



При этом эксперт считает, что оборонной промышленности России почти ничего не угрожает, поскольку продукция там выпускается малыми партиями, и «уже наверняка создан буферный запас компонентов и материалов».



