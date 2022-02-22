Владимир Путин: бывший глава ДНР Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины

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22 февраля 2022, 20:05 Источник: ТАСС

Александр Захарченко, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бывший глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, подписавший в свое время Минские соглашения, был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины, заявил во вторник на пресс-конференции президент России Владимир Путин, назвав это убийство политическим.

«Под ними, под этими документами [Минскими соглашениями] стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство», - сказал Путин журналистам.