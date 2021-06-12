Сурков о гибели главы ДНР Захарченко: «Он был для меня и остаётся близким человеком»

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12 июня 2021, 17:31

Владислав Сурков, фото с сайта Кремля

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что бывший глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко был для него близким человеком. Сурков дал интервью WarGonzo и в нём ответил на вопросы о гибели главы ДНР Александра Захарченко, Гиви - командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, Мотролы - командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова.

По признанию Суркова, он был лично знаком с этими мужчинами, - передаёт RT. Политик заявил, что он придерживается версии расследования гибели главы ДНР и командиров - это дело рук украинских спецслужб.

«Для меня это не пустой звук... Это важная тема, для меня - лично. Но всё-таки мы знаем официальные версии, которые правоохранительные органы и Донецкой республики, и Луганской республики опубликовали. Они есть, они явились результатом расследования. ...ко всем этим терактам причастны украинские спецслужбы» - сказал Сурков и подчеркнул, что придерживается этой версии.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года. У него была назначена встреча в одном из кафе в центре Донецка. Глава ДНР приехал в кафе. Там прогремел взрыв.

В своем интервью Сурков также сказал, что Украину можно вернуть силой.

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