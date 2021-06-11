Владислав Сурков считает, что Украину можно вернуть силой

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11 июня 2021, 16:57 Источник: РИА Новости

Владислав Сурков, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Владислав Сурков, бывший помощник президента РФ Владимира Путина, заявил о возможности вернуть Украину силой. В интервью Telegram-каналу WarGonzo политик пояснил, что сила может быть и бывает разной.

Сурков сказал, что мир сейчас уже «реально устает от Украины», а Россия в настоящее время мир выигрывает международную ситуацию.

Говоря о возвращении Украины силой, экс-помощник главы российского государства не уточнил, какую силу имеет он ввиду. Владислав Сурков так выразил своё мнение: «Силой, сила бывает разная, не только военная. Есть ещё сила спецслужб. Она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния».

Владислав Сурков работал в Кремле с сентября 2013 года по февраль 2020 года. Политик занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, урегулирования конфликта на востоке Украины.

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