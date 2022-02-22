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Сенатор Джабаров назвал решение о ратификации договора с ДНР и ЛНР справедливым

, 16:22

Сенатор Джабаров назвал решение о ратификации договора с ДНР и ЛНР справедливым
сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/Global Look Press

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал справедливым решение о ратификации договоров о дружбе с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

Владимир Джабаров заявил, что его мнение по вышеуказанному вопросу совпадает с мнением "всего российского народа". "Я вот смотрю: в социальных сетях и вообще в интернете однозначная поддержка", – подчеркнул в разговоре с RT сенатор и добавил, что свершилась "справедливая вещь".

Джабаров выразил мнение, что "восьми годам издевательств" над народом юго-востока Украины со стороны Киева пришел конец.

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