Верховная рада призвала отключить Россию от системы SWIFT и заморозить «Северный поток – 2»

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22 февраля 2022, 15:45 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Верховная рада Украины после признания Россией ДНР и ЛНР призвала ввести дополнительные санкции против РФ и ее властей, в частности, заморозку "Северного потока — 2" и отключение страны от SWIFT.

В проекте заявления подчеркивается, что Верховная рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против России и ее руководства для приостановки "вооруженной агрессии" страны против Украины, а также в целях предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе.

В частности, предлагается запретить экспорт в РФ высоких технологий, касающихся российского ВПК и энергетического сектора.

Депутаты Рады также призвали Москву отменить признание ЛНР и ДНР и попросили другие страны мира не признавать республики.