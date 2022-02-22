Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в РФ Покотило из-за «противоправных решений» России

Аргументы Недели → Политика 13+

22 февраля 2022, 15:24 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

Временный проверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило отозван для консультаций, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых Луганской народной республики и Донецкой народной республики, временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций» - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разорвать дипломатические отношения с Россией после признания ею ДНР и ЛНР.