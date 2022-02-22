Зеленский: Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией

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22 февраля 2022, 13:59 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности разорвать дипломатические отношения с Россией после признания Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел Украины просит рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Глава государства добавил, что сейчас начнет работать над этим вопросом, а также над действенными шагами Украины относительно эскалации со стороны России. Президент назвал действия РФ «юридической агрессией».

Политик надеется, что войны с Москвой не будет, но если надо он введет военное положение в стране. Зеленский призывает Россию садиться за стол переговоров на любой площадке.

«Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия. Мы получили ответ? и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство»,- резюмировал президент.

Ранее Зеленский попросил зарубежных партнёров ввести быстрые санкции против России.