Зеленский рассчитывает на быструю санкционную помощь против РФ после признания республик Донбасса

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22 февраля 2022, 13:48 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву очень важна любая помощь зарубежных партнёров, в том числе санкционная. По его словам, реакция на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик должна быть быстрая.

«Сегодня любая помощь для нас важна, публичная поддержка. Очень важна санкционная помощь»,- высказал глава государство.

Зеленский отметил, что Россия «очень быстро» признала ЛНР и ДНР, поэтому реакция должна быть такой же быстрой.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и страны-члены Европейского союза намерены ввести санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид выразил мнение, что новый пакет санкций против России будет представлен 22 фервалоя в парламенте премьер-министром Борисом Джонсоном.