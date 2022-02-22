Зеленский рассчитывает на быструю санкционную помощь против РФ после признания республик Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву очень важна любая помощь зарубежных партнёров, в том числе санкционная. По его словам, реакция на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик должна быть быстрая.
«Сегодня любая помощь для нас важна, публичная поддержка. Очень важна санкционная помощь»,- высказал глава государство.
Зеленский отметил, что Россия «очень быстро» признала ЛНР и ДНР, поэтому реакция должна быть такой же быстрой.
Ранее сообщалось, что США, Великобритания и страны-члены Европейского союза намерены ввести санкции против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик.
Глава британского Минздрава Саджид Джавид выразил мнение, что новый пакет санкций против России будет представлен 22 фервалоя в парламенте премьер-министром Борисом Джонсоном.