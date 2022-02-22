Глава британского Минздрава Джавид: передвижение бронетехники вблизи Донбасса

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22 февраля 2022, 12:23 Источник: ТАСС

Глава британского Минздрава Саджид Джавид, фото: twitter.com/sajidjavid/photo

Власти Великобритании расценивают передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" на Украину. Глава британского Минздрава Саджид Джавид во вторник в интервью телеканалу Sky News объяснил общую позицию правительства Соединенного Королевства.

Британские власти ранее предупреждали, что пересечение границы Украины российскими войсками "хотя бы на один дюйм" сразу станет поводом для принятия новых антироссийских санкций.

По словам Саджида Джавида, в последние часы все увидели, и Лондону становится ясно, что президент РФ Владимир Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки". Британский министр полагает, что можно сделать вывод - вторжение на Украину уже началось.

Вероятно, новый пакет санкций против России будет сегодня представлен в парламенте премьер-министром Борисом Джонсоном.

Президент США Джозеф Байден уже издал указ о первых санкциях за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Он запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование.