Байден издал указ о новых санкциях из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Президент США Джозеф Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден уже издал указ о первых санкциях за признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что глава Белого дома намерен огласить новые санкции во вторник, 22 февраля.

Американский чиновник в ходе телефонного брифинга рассказал, "президент Джо Байден издал сегодня указ, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его".

"Указ дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины", — добавил представитель администрации Байдена.

Он уточнил, что дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины будут приняты 22 февраля.