Народный совет ЛНР принял закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

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22 февраля 2022, 12:40 Источник: РИА Новости

Леонид Пасечник в Кремле, фото: kremlin.ru

Народный совет Луганской народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией, подписанный 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником.

В ходе пленарного заседания парламента все 46 присутствующих депутатов Народного совета ЛНР проголосовали за принятие соответствующего решения. Всего в совете 50 мест.

Ранее сообщалось, что Народный совет ДНР ратифицировал договор о дружбе и взаимопомощи с Россией, подписанный 21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным и главой ДНР Денисом Пушилиным в Москве.

Глава государства заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет республик Донбасса.