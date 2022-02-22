Глава ДНР поздравил народ Донбасса с подписанием судьбоносных документов

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22 февраля 2022, 11:59

Денис Пушилин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил народ Донбасса с историческим событием – подписанием президентом России Владимиром Путиным документов о признании суверенитета республик. По словам Пушилина, российский лидер воплотил волю русского народа к единству.

Глава республики отметил исторический момент подписания стратегических документов. «Сегодня определено наше будущее, и мы уверенно смотрим вперед», − говорится в заявлении Дениса Пушилина.

Политик выразил благодарность президенту и всей России. Глава ДНР полагает, что принятое накануне решение дает «уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса».

Напомним, накануне президент России В. В. Путин выступил с важнейшим обращением к гражданам России. В конце своей речи президент подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных республик. Позднее В. В. Путин провел церемонию подписания договоров о дружбе и взаимопомощи с руководителями этих государств.