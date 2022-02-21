Обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина

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21 февраля 2022, 23:20

Фото: Global Look

Вечером 21 февраля президент России В. В. Путин выступил с важнейшим обращением к гражданам России. Тема выступления - сложившаяся ситуация на Украине и общая геополитическая обстановка. В конце своей речи президент подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных республик. Позднее В. В. Путин провел церемонию подписания договоров о дружбе и взаимопомощи с руководителями этих государств.