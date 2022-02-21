Путин заявил, что власть на Украине ведет к десуверенизации страны

Российский лидер Владимир Путин заявил вечером в понедельник, 21 февраля, что власть патриотов на Украине к настоящему моменту утратила национальный характер и ведет к десуверенизации страны.
Президент РФ добавил, что развал экономики Украины сопровождается откровенным грабежом страны.
Напомним, ранее сегодня постпред Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что возможное признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Россией станет "отказом от Минских соглашений и нарушением суверенитета Украины".