Путин заявил, что власть на Украине ведет к десуверенизации страны

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21 февраля 2022, 22:20

флаг Украины, pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин заявил вечером в понедельник, 21 февраля, что власть патриотов на Украине к настоящему моменту утратила национальный характер и ведет к десуверенизации страны.

Президент РФ добавил, что развал экономики Украины сопровождается откровенным грабежом страны.

Напомним, ранее сегодня постпред Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что возможное признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Россией станет "отказом от Минских соглашений и нарушением суверенитета Украины".