Постпред США при ОБСЕ Карпентер заявил, что признание ДНР и ЛНР «нарушит суверенитет Украины»

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21 февраля 2022, 20:40 Источник: РИА "Новости"

флаг ОБСЕ, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Россией станет "отказом от Минских соглашений и нарушением суверенитета Украины".

Майкл Карпентер отметил, что Совет Безопасности Российской Федерации обсуждает возможное признание Кремлем неподконтрольных Киеву территорий, расположенных на востоке Украины.

По мнению постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций, признание независимости ДНР и ЛНР являлось бы "полным отказом не только от Минских соглашений, но и от суверенитета и территориальной целостности Украины". Кроме того, по мнению Карпентера, это приведет к "нарушению мирового порядка".