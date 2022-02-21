Медведев заявил, что признание ДНР и ЛНР может стать единственным выходом для Москвы

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21 февраля 2022, 18:35

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что признание ДНР и ЛНР будет единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию.

Дмитрий Медведев уточнил, что в настоящий момент нет никаких признаков улучшения ситуации, вследствие чего, вероятно, единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, а это всецело находится в компетенции президента Российской Федерации.

"Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет", – подчеркнул зампред Совбеза.