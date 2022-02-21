Путин заявил, что Совбезом не обсуждается вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

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21 февраля 2022, 18:25

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 21 февраля, что Советом Безопасности обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав РФ.

Напомним, ранее сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках заседания Совета Безопасности заявил о необходимости ответа на вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.