Путин заявил, что Совбезом не обсуждается вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в понедельник, 21 февраля, что Советом Безопасности обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав РФ.
Напомним, ранее сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках заседания Совета Безопасности заявил о необходимости ответа на вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Лидер РФ отметил, что вышеуказанный вопрос был поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к президенту.