Зампред Совбеза Медведев выразил мнение, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

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21 февраля 2022, 18:02

заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 21 февраля, заявил, что можно сделать вывод, что минский комплекс мер украинской стороной выполняться не будет.

По словам Дмитрия Медведева, Украина не будет выполнять Минские договоренности даже при давлении Запада на Киев.

Зампред Совета Безопасности в рамках заседания сегодня отметил, что нынешнему киевскому режиму исполнение вышеуказанных соглашений не нужно, поскольку это будет препятствовать переизбранию президента Владимира Зеленского на новый срок.