Шесть стран Евросоюза считают, что в случае признания ДНР и ЛНР будет нарушена территориальная целостность Украины

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18 февраля 2022, 18:11

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Против признания ДНР и ЛНР Россией выступили шесть стран Евросоюза. В Совбезе ООН об этом заявили представители Германии, Франции, Норвегии, Ирландии, Эстонии и Албании.

Как сообщил французский постпред при ООН Николя де Ривьер, эти страны считают, что признание республик Донбасса не только противоречит Минским соглашениям, но и станет нарушением территориальной целостности Украины.

В ООН была выражена «серьезная обеспокоенность» в связи с призывом депутатов Госдумы признать самопровозглашенные республики. Запад уже в который раз обвинил РФ в «агрессии» против суверенной Украины.

Напомним, что Россия отвергала и отвергает такой подход. Французскому постпреду при ООН было указано на то, что за 7 лет не выполнено ни одного пункта Минских соглашений, хотя их потенциал «еще не исчерпан». Россия будет исходить из того, чтобы сделать всё для решения «проблемы Донбасса», заверили представители Москвы при ООН.