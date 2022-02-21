Депутат Госдумы Белик заявил, что если Европа хочет использовать санкции как «рычаг давления», то «навредит сама себе»

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21 февраля 2022, 11:13

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что если Евросоюз собирается применить свои санкции в качестве «рычага давления», то Европа «может навредить сама себе и ударить по собственной экономике».

Парламентарий в понедельник в беседе с RT прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Запада ввести новые экономические ограничения в отношении России в случае «вторжения на Украину». Глава ЕК предупредила Россию об ударе по «самому слабому месту».

Белик полагает, что за восемь лет Россия научилась выходить из «непростых ситуаций, созданных этими ограничениями». По мнению парламентария, надавить на Россию не получится, как бы ни старались в Европе. Он подчеркнул, что экономические и финансовые инструменты давления имеют обратный эффект для европейского и американского бизнеса, представители которого понимают, к каким негативным последствиям приведёт введение нового пакета антироссийских санкций.