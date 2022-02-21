Глава Еврокомиссии предупредила РФ об ударе по «самому слабому месту»

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21 февраля 2022, 09:24 Источник: РИА Новости

Урсула фон дер Ляйен, фото: Pignatelli/EUC/ globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности применить «самый мощный рычаг» давления на Россию в случае «вторжения» на территорию Украину.

Ляйен пояснила, что Европа намерена ввести новые экономические санкции против России, которые практически отрежут страну от международных финансовых рынков.

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика - самое слабое место России»,- отметила глава ЕК.

Политик уточнила, что ограничения затронут «все производимые товары», которые требуются РФ для модернизации и диверсификации экономики и которые страна не сможет заменить.

Ляйен не стала говорить, будет ли ЕС предпринимать попытки по отключению России от системы SWIFT.

Ранее сообщилось, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новые санкции против РФ, запрещающие американским банкам обрабатывать трансакции для крупных российских банков.