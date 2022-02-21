Reuters: администрация США подготовила санкции, запрещающие обрабатывать трансакции для российских банков

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21 февраля 2022, 07:51

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новые санкции против РФ, запрещающие американским банкам обрабатывать трансакции для крупных российских банков.

Антироссийские скнции направлены на разрушение экономики при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками сторон, что составляет основу глобальных денежных потоков, рассказал один из собеседников. Речь идет о «предварительном» пакете ограничительных мер, который США введут в случае «вторжения» РФ на территорию Украины.

Другой источник добавил, что санкции могу коснуться некоторых российских лиц и компаний при помощи включения их в «черный список» (SDN-лист), который исключит их из американской банковской системы, а также запретит торговлю с американцами и заморозит их активы в США.

Ранее политолог Руслан Бальбек выразил мнение, что Запад перешел к тактике запугивания мировой войной, поскольку угрозы санкций против России не срабатывают.