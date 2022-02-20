Политолог Бальбек: так как угрозы санкций против России не срабатывают, Запад перешел к тактике запугивания мировой войной

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20 февраля 2022, 12:00 Источник: RT

Борис Джонсон, Andrew Parsons/globallook.com

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал высказывание британского премьера Бориса Джонсона о том, что украинский конфликт может стать причиной крупнейшей после 1945 года войны в Европе.

По мнению политолога, такого рода высказывания — свидетельство того, что Запад меняет тактику давления на Россию, поскольку угрозы санкциями не работают.

«А так как признаться себе в этом не хотят, перешли к запугиванию относительно возможного мирового военного конфликта. А рупором выбрали Джонсона — с его скандальным имиджем можно что угодно заявлять», — заявил Бальбек.

Политолог уверен, что подобный конфликт невозможен, так как ни одна из сторон в нем не заинтересована.

Ранее Борис Джонсон заявил: ситуация вокруг Украины «напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба».